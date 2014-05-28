بلاتر: كرة القدم ستساعد على مد الجسور بين شعبي فلسطين وإسرائيل

(إفي): أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جوزيف بلاتر، عن ثقته في أن كرة القدم "ستساعد على مد الجسور بين شعبي فلسطين وإسرائيل".

جاءت تصريحات بلاتر التي نقلها الموقع الرسمي للفيفا في ختام جولته لمنطقة الشرق الاوسط التي زار خلالها الأردن وإسرائيل والاراضي الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاخير أبلغ بلاتر خلال لقائهما بـ" التصريحات التحريضية التي يطلقها مرارا وتكرارا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب".

وقالت وزيرة الرياضة الإسرائيلية ليمور ليفنات خلال اللقاء إن "إسرائيل لا تفرض قيودا على الرياضة في السلطة الفلسطينية إلا في الحالات التي يتم فيها استغلال الرياضة من أجل المساس بأمن مواطنينا".

وأضافت أن "إسرائيل ستستمر في سياستها التي من شأنها السماح لرياضيين فلسطينيين بالدخول والخروج لأغراض رياضية وفقا لاحتياجاتنا الأمنية".