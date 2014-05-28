تقارير: إنزاجي يخلف سيدورف في تدريب ميلان

روما،(إفي): يخلف النجم الإيطالي المعتزل فيليبو إنزاجي الهولندي كلارينس سيدورف في قيادة إيه سي ميلان، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية.

واذا ما حدث الأمر سيمثل نهاية لـ"حقبة سيدورف" التي استمرت فقط أربعة شهور وكانت مليئة بالتوتر بين مالك النادي رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني واللاعب السابق لـ"الروسونيري".

ووفقا لوسائل اعلام إيطالية فإن ميلان سيتوجب عليه دفع تعويض بقيمة 10 ملايين يورو لسيدورف لفسخ تعاقده الذي كان يمتد لمدة عامين.

واحتل ميلان هذا الموسم المركز السادس في الدوري الإيطالي خلف بارما.

وكان إنزاجي (40 عاما) قد توج مع ميلان، الذي لعب في صفوفه من 2002 وحتى 2012 ، بعشرة ألقاب بينها لقبين للكالتشو ومثلهما لدوري أبطال أوروبا.