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بالفيديو .. 4 أهداف رائعة تطمئن فرنسا قبل المونديال

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بالفيديو .. 4 أهداف رائعة تطمئن فرنسا قبل المونديال بالفيديو .. 4 أهداف رائعة تطمئن فرنسا قبل المونديال

سحق منتخب فرنسا ضيفه النرويج برباعية نظيفة في أولى مواجهاته استعدادا لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014 يوم الثلاثاء.

ويستعد الديوك لخوض المونديال بثلاث وديات بدأها بالنرويج ثم باراجواي وجاميكا، قبل الدخول في غمار كأس العالم بمواجهة هندوراس، سويسرا ثم الإكوادور.

افتتح بول بوجبا التسجيل برأسية رائعة في الدقيقة 15 بعد عرضية من ماثيو فالبوينا.

وضاعف أوليفيه جيرو النتيجة بهدف ثاني بتصويبة "كرباج" في الدقيقة 51.

وأحرز لويك ريمي مهاجم نيوكاسل الثالث بعد بينية ماثيو ديبوتشي في الدقيقة 67.

وأتم أوليفيه جيرو الرباعية برأسية بارعة الجمال في الدقيقة 69.

وخاض ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا المباراة بطريقة 4/3/3، بالاعتماد على جيرو بين الثنائي فالبوينا وجريزمان.

وفي وسط الملعب بوجبا وبجواره يوهان كاباي وماتويدي، فيما غاب عن المباراة أفضل لاعب أوروبي فرانك ريبيري، وبطل دوري الأبطال كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بالإضافة للمستبعد سمير نصري.

ويلعب الديوك مع باراجواي أول يونيو، ثم جامايكا في الثامن من يونيو قبل مواجهته الافتتاحية أمام هندوراس بالمونديال يوم 15 يونيو.

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فيديو اليوم السابع

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