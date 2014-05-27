هل سيتوقف العمل بمسلسل "أسرار" للنجمة نادية الجندي؟

يتردّد بشدّة في كواليس مسلسل "أسرار" للفنانة المصرية نادية الجندي أنّ المسلسل مهدّد بالتّأجيل، كون تكلفته الإنتاجية قد تخطّت الحدّ الذي وضعه له منتجه محمد مختار.

ولهذا، تشعر نجمة الجماهير بالحرج خشّية أنّ يتوقّف هذا العمل، في وقت عقد المنتج محمد مختار معها مؤخراً عدة جلسات لمحاولة الوصول إلى حلول وسطيّة، كانت نتيجتها أن تتكلّف نادية بعضاً من مصاريف المسلسل، في ما يتعلّق بملابسها والماكيير، إلى جانب قيامها بمحاولة إقناع بعض الفنانين بتخفيض تكلفة أجورهم.

وبالفعل، وافقت نادية على أنّ تتكبّد بعضاً من هذه المصاريف، وقامت على إثر ذلك بكتابة عدد من الشيكات لمحمد مختار في محاولة للخروج من الأزمة، ومن أجل تسيير العمل بشكل طبيعي.

ويُشارك نادية الجندي في بطولة مسلسل "أسرار" كلّ من النجوم: عبير صبري، وفريال يوسف، وأحمد سعيد عبد الغني، وعزت أبو عوف. أمّا القصّة فهي للمؤلف أحمد صبحي، والإخراج لوائل فهمي عبد الحميد.

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