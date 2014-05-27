بالصور: الفنانون يودّعون فايزة كمال إلى مثواها الأخير

لم يكد يمر أسبوع خلال الفترة الأخيرة حتى تشهد السّاحة الفنية غياب أحد نجومها. وآخر النّجوم الغائبين عن الساحة الفنّية الفنانة فايزة كمال التّي ابتعدت عن التمثيل لأعوام طويلة ثم عادت للأذهان مع خبر وفاتها المفاجئ عن عمر يناهز 52 عاماً.

رحيل الفنانة فايزة كمال عن الحياة كان بسبب صراعها الطّويل مع المرض حيث أصيبت بسرطان في الكبد ونقلت إلى أحد المستشفيات مؤخراً. لكنها لم تتمكن من مقاومة المرض وفارقت الحياة.

وحرص على حضور الجنازة ووداع فايزة كمال عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة وفاء عامر الحريصىة على أداء واجب العزاء في جنازات عدد كبير من الفنانين لعلاقتها القوية مع عدد كبير منهم.

كما شارك في العزاء عضو نقابة الممثلين فتوح أحمد في حمل جثمان الفنّانة الرّاحلة، وحضر الجنازة أيضاً محمد رياض وجلال الشرقاوي وغيرهما.

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