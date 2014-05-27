هؤلاء هنّ أكثر النساء إثارة في العالم

تصدّرت Candice Swanepoel، عارضة أزياء Victoria's Secret، لائحة مجلة "Maxim"، باعتبارها المرأة الأكثر إثارة في العالم.

ومن خلال الاستفتاء السنوي، الذي تجريه المجلة، لاختيار النساء الأكثر إثارة في العالم، من وجهة نظرهم، تفوّقت Candice على عشرات الجميلات من المشاهير ونجمات الموسيقى والسينما العالمية.

وحلّت Scarlett Johansson في المركز الثاني، تلتها نجمة موسيقى البوب Katy Perry في المركز الثالث، ثمّ عارضة الأزياء الروسية Irina Shayk في المركز الرابع.

أمّا المركز الخامس، فكان من نصيب Jennifer Lawrence، فيما حلّت الممثلة Zooey Deschanel في المركز السادس، تلتها عارضة الأزياء Alessandra Ambrosio في المركز السابع، بينما جاءت النجمتان Jessica Alba و Mila Kunis في المركزين الثامن والتاسع على التوالي.

ولم تخلُ القائمة من أهمّ النجمات العالميّات أيضاً، إذ جاءت النجمة Eva Longoria في المركز الـ 13، وRihanna في المركز الـ 11، و Selena Gomez في المركز الـ19، بينما جاءت Beyoncé في المركز 21، وMiley Cyrus في المركز الـ25.

وقد حلّت النجمتان Jennifer Lopez وShakira في المركزين الـ36 والـ38، على التوالي.

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