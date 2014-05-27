برنامج مختصر لمهرجان البترون وأجواء رحبانية طاغية

أطلقت لجنة مهرجانات البترون الدّولية فعاليات مهرجانها لصيف 2014، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في وزارة السّياحة اللبنانية، بحضور وزيرا السياحة، ميشال فرعون، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، كما شارك في المؤتمر المدير العام لوزارة السياحة السيدة ندى السردوك، ورئيسة مصلحة الإنماء السياحي في الوزارة السيدة منى فارس، ومديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" السيدة لور سليمان صعب، ورئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك، ورئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية.

وقدّم فارس الجمال برنامج المهرجان الذي هو على الشكل الآتي:

- السبت 2 آب: حفل غنائي: “Les Annees Bonheur-3".

- السبت 9 آب: مسرحية نزل السرور لحركة فرسان العدراء – البترون.

- السبت 16 آب: حفل غنائي لهبة طوجي "ياحبيبي" من إعداد وإنتاج وتلحين وإشراف أسامة الرحباني.

- السبت 23 آب: حفلة في الهواء الطلق مع منسق الأغاني العالمي بوب هاورد.

إضافة إلى استقبال البترون كل الرّواد والسّياح في أيام الأحاد للاطلاع على المعالم السّياحية في البترون خلال شهر آب.

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