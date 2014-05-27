نقيب اﻷشراف يرحب بمد التصويت ليوم ثالث ويدعو الناخبين للمشاركة

رحب نقيب اﻷشراف السيد محمود الشريف بقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد فترة التصويت فى الانتخابات الرئاسية لغد الأربعاء لاتجاه الفرصة لعدد أكبر من جموع المصريين فى المشاركة فى التصويت فى الانتخابات.. مناشدا جموع المصريين فى كل أنحاء مصر إلى ضرورة المشاركة فى اختيار رئيس مصر لاختيار رئيس يملك شعبية تمكنه من النهوض بمصر بتحقيق اﻷمن والاستقرار المنشودين من الجميع.

وناشد جموع المصريين وبخاصة أبناء اﻷشراف والطرق الصوفية انتهاز هذه الفرصة فى المشاركة للمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل لمصر والمصريين بل وللأمة كلها، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر والمصريين.

وكان نقيب السادة اﻷشراف أدلى بصوته صباح أمس الاثنين فى لجنة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة فى الساعات اﻷولى لفتح باب التصويت.