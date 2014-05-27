سيف اليزل يطالب العليا للرئاسة بعدم إعلان نتيجة الانتخابات فى يوم النكسة

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجى والأمنى، إن أعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن تتراوح بين 20 إلى 22 مليون صوت، مشيراً إلى أنه طالب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعدم إعلان النتيجة يوم 5 يونيو من الشهر المقبل، كونه هو ذكرى يوم النكسة وحتى لا تبدأ البلاد حقيبة جديدة على ذكريات مؤلمة.

وأضاف "اليزل"، خلال حواره بالفقرة المفتوحة ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، التى تقدمها الإعلامية هالة سرحان، أن البيان الصادر عن حمدين صباحى المرشح لانتخابات الرئاسة بشأن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بمد فترة التصويت ليوم ثالث حمل فى نهاية "شبه تهديد"، موضحاً أن هذا التهديد يقتضى الانسحاب من الانتخابات.