أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيف اليزل يطالب العليا للرئاسة بعدم إعلان نتيجة الانتخابات فى يوم النكسة

Google+ Print
سيف اليزل يطالب العليا للرئاسة بعدم إعلان نتيجة الانتخابات فى يوم النكسة سيف اليزل يطالب العليا للرئاسة بعدم إعلان نتيجة الانتخابات فى يوم النكسة

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجى والأمنى، إن أعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن تتراوح بين 20 إلى 22 مليون صوت، مشيراً إلى أنه طالب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعدم إعلان النتيجة يوم 5 يونيو من الشهر المقبل، كونه هو ذكرى يوم النكسة وحتى لا تبدأ البلاد حقيبة جديدة على ذكريات مؤلمة.

وأضاف "اليزل"، خلال حواره بالفقرة المفتوحة ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، التى تقدمها الإعلامية هالة سرحان، أن البيان الصادر عن حمدين صباحى المرشح لانتخابات الرئاسة بشأن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بمد فترة التصويت ليوم ثالث حمل فى نهاية "شبه تهديد"، موضحاً أن هذا التهديد يقتضى الانسحاب من الانتخابات.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365