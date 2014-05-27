بالفيديو.. سيدة: “انتخبت السيسى لأنه راجل جميل وأنا بحبه بجد”

التقت كاميرا “فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة”، بسيدة تجلس داخل إحدى مدارس بولاق الدكرور، تحمل علم مصر، مدون عليه “بحبك يامصر”، لتشجيع المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم.

وقالت السيدة سعدية: “أنا بعمل كده عشان بحب مصر، عشان عايزة مصر تبقى فوق الجميع.. أنا بحب وطنى.. بعشق تراب مصر.. ورغم إنى أنتخبت لكن قاعدة عشان بحب أشوف الناس وهى داخلة تنتخب”.

وأضافت: “انتخبت المشير لأنى بحبه، ولأنه طلع فى وقت كانت مصر فاكرة، إنها داخلة نفق مش هتخرج، ولأنه حاط مستقبله على إيده وقال للإرهاب لا.. الراجل ده جميل.. جميل وأحب أقوله أنا بحبك بجد”.

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