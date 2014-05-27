أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. سيدة: “انتخبت السيسى لأنه راجل جميل وأنا بحبه بجد”

Google+ Print
بالفيديو.. سيدة: “انتخبت السيسى لأنه راجل جميل وأنا بحبه بجد” بالفيديو.. سيدة: “انتخبت السيسى لأنه راجل جميل وأنا بحبه بجد”

التقت كاميرا “7 قناة اليوم السابع المصورة”، بسيدة تجلس داخل إحدى مدارس بولاق الدكرور، تحمل علم ، مدون عليه “بحبك يامصر”، لتشجيع المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم.

وقالت السيدة سعدية: “أنا بعمل كده عشان بحب مصر، عشان عايزة مصر تبقى فوق الجميع.. أنا بحب وطنى.. بعشق تراب مصر.. ورغم إنى أنتخبت لكن قاعدة عشان بحب أشوف الناس وهى داخلة تنتخب”.

وأضافت: “انتخبت المشير لأنى بحبه، ولأنه طلع فى وقت كانت مصر فاكرة، إنها داخلة نفق مش هتخرج، ولأنه حاط مستقبله على إيده وقال للإرهاب لا.. الراجل ده جميل.. جميل وأحب أقوله أنا بحبك بجد”.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري