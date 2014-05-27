مختاريان يقود أرمينيا لضرب الإمارات 4-3 وديا

خسر منتخب الإمارات برباعية مقابل ثلاثة أهداف أمام نظيره الأرميني في أولى استعداداته لكأس الأمم الأسيوية يوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة في معسكر الإمارات بمدينة إيفيردون السويسرية ضمن الاستعدادات لكأس الخليج التي تقام في نوفمبر بالرياض، وأيضا الأمم الأسيوية التي تنطلق في يناير 2015.

افتح ليفون هيرباتيان التسجيل في الدقيقة 37، ثم تعادل علي العامري في الدقيقة 40.

ولكن هنريك مختاريان نجم بروسيا دورتموند تقدم لأرمينيا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني تعادل محمد عبد الرحمن في الدقيقة 52، ولكن المنتخب الأرميني سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 67 و71 عن طريق يورا موفيسيسيان، وروميان هوفيسبيان.

وفي الدقيقة 85 سجل سالم صالح هدف الإمارات الثالث لتنتهي المباراة 4-3.

ويلعب الإمارات مواجهته الودية الثانية أمام جورجيا مطلع يونيو المقبل.