"مطابع الشرطة": وثيقة التأمين الإجبارى المزورة تخلو من عناصر التأمين

قال خالد شمردل، مسئول بمطابع الشرطة، إن إدارة المطبعة قامت بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وقامت بإرسال لجنة فنية من مطابع الشرطة إلى الموقع الذى تم به تزوير وثائق تأمين موحدة للتأمين الإجبارى على السيارات ‏التى تصدرها مطابع الشرطة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين.

كانت مصادر بقطاع التامين قد أوضحت لـ"اليوم السابع" أن الشركات الصغيرة ومكاتب الوساطة العاملة فى قطاع التأمين استطاعت تقليد هذه الوثيقة رغم وجود علامات مائية يصعب على أى شخص عادى تقليدها أو تزويرها.

وأضاف شمردل لـ"اليوم السابع" أنه تبين بالفحص مع الجهات المسئولة أن الوثيقة مزورة، وأن الوثيقة لا تحتوى على أى عنصر من العناصر التأمينية المتفق عليها مع اتحاد التأمين والتى تم تأمين الوثائق بها، مشيرا إلى أن التزوير واضح للشخص العادى مما أدى إلى كشف عملية التزوير.

وأشار شمردل إلى أن اكتشاف عمليات التزوير يبين أن المطابع قد نجحت عن طريق استخدامها لوسائل التأمين المؤثرة والمتميزة فى طباعة الوثيقة لسرعة الكشف عن الوثائق المزورة بسهولة نظراً للفرق الواضح بينها وبين الوثيقة الصادرة عن مطابع الشرطة.

وأكد أن مطابع الشرطة ستظل دائماً تعمل بجد وإخلاص مع كل المؤسسات التى تتعاون معها فى هذا المجال، لتنفيذ كل الوسائل التأمينية الجديدة المؤثرة فى مجال الحفاظ على المستندات وتأمينها، وأنها تحرص دائماً على استخدام احدث الوسائل التأمينية حتى يمكن الحفاظ على الاقتصاد القومى المصرى.

تزوير وثيقة التأمين الإجبارى رغم طباعتها فى مطابع الشرطة