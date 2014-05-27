السودانية المسيحية المحكوم عليها بالإعدام بتهمة «الردة» تضع طفلتها في السجن

أنجبت امرأة سودانية صدر بحقها حكم بالإعدام بسبب اعتناقها المسيحية وزواجها من مسيحي- الثلاثاء- طفلة، حسبما قال محاميها.

وقال مهند مصطفى إن مريم يحيى إبراهيم وضعت طفلتها في سجن النساء في مدينة أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم، موضحًا أن عملية الوضع تمت بشكل طبيعي.

وأضاف أن سلطات السجن لم تسمح له بزيارتها، إلا أنهم أكدوا له أن صحتها جيدة، وأن الطفلة على ما يرام.

ومن المتوقع أن يتم السماح لمريم يحيى إبراهيم بإرضاع طفلتها لمدة عامين قبل تنفيذ حكم الإعدام، وفقًا لموقع «سودان تريبيون» الإخباري.

وأدينت السيدة بتهمتي «الردة» و«الزنى» يوم 11 مايو الجاري، وحكمت عليها محكمة بالخرطوم بالإعدام شنقًا في جلسة استماع في وقت لاحق في 15 مايو بعدما رفضت التخلي عن عقيدتها.

كما صدر بحقها حكم بالجلد 100 جلدة بتهمة الزنى بعد اعتبار زواجها عام 2012 من دانيال واني باطلاً وفقًا لقوانين الشريعة الإسلامية في السودان.

وأثارت القضية إدانة دولية واسعة الانتشار.