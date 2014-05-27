العليا للانتخابات تؤكد قرار مد التصويت ليوم ثالث

أكدت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها الصادر بمد فترة التصويت لمدة يوم ثالث، مؤكدة أن القرار قد صدر منها إعمالاً لحقها فى تنظم العملية الانتخابية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها طبقاً لما هو منصوص عليه فى قانون الانتخابات الرئاسية.

> وأضاف بيان صادر عن اللجنة، إن القرار قد جاء حرصاً على مصلحة الناخبين ولإعطائهم فرصة للتصويت فى ظل ظروف موجة الحر الشديدة التى تجتاح البلاد واستجابة إلى رغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب ومن بعض الأحزاب، والتى تلقتها غرفة العمليات الموجودة بلجنة الانتخابات الرئاسية، وأن هذا القرار خاص بالناخبين بغرض التسهيل عليهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية ولا شأن به للمرشحين فضلاً عن أنه لم يترتب عليه ثمة ضرر لأى منهما .