كهربا: فضلت جراسهوبرز بسبب دوري الأبطال وتكرار تجربة صلاح

أوضح محمود عبد المنعم "كهربا" المنضم حديثا لجراسهوبرز وصيف الدوري السويسري الأسباب التي جعلته يفضل الانضمام إليه عن عدة أندية إسبانية وألمانية.

ووقع كهربا على عقود انضمامه لجراسهوبرز لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مقابل 100 ألف يورو.

وقال كهربا لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "جراسهوبرز كان من ضمن العروض التي حصلت عليها أثناء تواجدي في لوزيرن".

وأضاف "المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا وسعيد بانضمامي لجراسهوبرز، هو فريق يشارك في دوري الأبطال ويمنحني فرصة أكبر لتسليط الضوء عليّ".

وتابع "أريد تكرار تجربة محمد صلاح (جناح تشيلسي) الذي انتقل من بازل بعد تألق في دوري الأبطال".

ولعب كهربا مع لوزيرن في الدوري السويسري وسجل سبعة أهداف قبل أن يتم فسخ تعاقده.