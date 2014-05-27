إغلاق صناديق الإقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالأقصر

أغلقت مراكز الإقتراع أبوابها في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر في الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في تمام الساعة التاسعة مساءً وسط إجراءات أمنية مشددة .

وقال المستشار جمال علي موسي رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بالأقصر إن :”اللجان الانتخابية لم تغلق أبوابها إلا بعد انتهاء أخر ناخب داخل اللجان من وضع استمارة التصويت في الصندوق .

وأكد رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بالأقصر أنه لم ترد طوال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية أية شكاوي .

وشهدت اللجان الانتخابية بالأقصر تزايداً ملحوظاً في أعداد الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم مع اقتراب موعد إغلاق صناديق الإقتراع بسبب انخفاض درجات الحرارة .

وحظت اللجان المخصصة للسيدات بالنصيب الأكبر من الزيادة النسبية فى معدلات التصويت إذ لوحظ توافد العشرات من الفتيات والسيدات على اللجان للإدلاء بأصواتهن ،كما استمر حرص كبار السن وأصحاب الحالات المرضية من الرجال والنساء على المشاركة بقوة رغم ظروفهم الصحية.

وستجري عمليات فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية إثر إغلاق صناديق الاقتراع غداً في اليوم الثالث والأخير لعملية الانتخاب ، إذ يقوم رئيس كل لجنة فرعية بإبلاغ نتيجة لجنته إلى اللجنة العامة التابع لها ، والتي تقوم بتجميع تلك النتائج وإرسالها للجنة الانتخابات الرئاسية ، التي ستقوم بدورها بإعلان النتيجة النهائية لعملية الانتخاب في موعد أقصاه 5 يونيو المقبل .