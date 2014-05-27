«غرفة عمليات الصحفيين»: رصدنا 29 حالة انتهاك ضد الصحفيين خلال يومي الانتخابات

قالت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، لمتابعة الانتخابات الرئاسية,إن عدد حالات الانتهاك و التجاوز و منع الصحفيين من أداء عملهم وصلت لـ29 حالة منذ بدء الاقتراع وحتى منتصف نهار اليوم الثانى للانتخابات,حيث تم رصد إنتهاك جديد يخص الزميل اسلام الكالحى , الصحفى بجريدة النهار,والذى تم منعه من دخول لجان المدرسة التجريبية بالمعادى,بعد اعتراضه على تهديد أفراد الامن بتحرير محضر ضده اذا تجاوز خمس دقائق داخل اللجنة.

وأضافت الغرفة فى بيانها,الثلاثاء,أن غرفة عمليات الصحفيين تواصلت مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للتدخل لحل مشكلة الزميلة امل احمد علام ,الصحفية بجريدة اليوم السابع و اعادة و لم يرد للغرفة رد اللجنة العليا حتى صدورالبيان , بينما اوضحت غرفة عمليات وزارة الداخلية فيما يخص الزميلة انه تم تحرير محضر لها بامتناعها عن غمس اصبعها فى الحبر الفسفورى و عدم اتباعها التعليمات لقيامها بتصوير المشادة الكلامية بينها و بين قاضى اللجنة المستشار ايهاب شكرى الذى حرر المذكرة و تم تحويلها للنيابة.

وتابع البيان:”فيما يخص الزميل عماد ابو جبل,الصحفى بجريدة فيتو,والذى قررت النيابة حبسه اربعة ايام اوضحت غرفة عمليات الداخلية أن ما جاء بالمحضر المحرر ضد الزميل هو اتهام بانتحال صفة وكيل نيابة,وذلك بعد مشادة كلامية بينه و بين أعضاء إحدى لجان دائرة الوراق بالجيزة,وايضا تم الاتصال بمكتب النائب العام بخصوص الزميل,وقال المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام إن الواقعة حدثت مساء امس الاثنين,وجارى تدخل النقابة لحل الموقف”.

وأوضحت النقابة أنها تواصلت مع غرفة عمليات الداخلية فيما يخص حالات منع التصوير أو التغطية و تلقت وعدا بتسهيل مهمة الزملاء خلال ما تبقى من ساعات تسبق إغلاق باب الاقتراع لليوم الثانى و كذلك تسهيل المهمة خلال فترة المد اليوم الثالث التى تم الاعلان عنها,مؤكدة أن العملية الانتخابية تشهد ارتباك و لا يجب أن يدفع الصحفى ثمن هذا الارتباك.