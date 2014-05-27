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عزمي مجاهد : لاعبو المنتخب يتابعون أخبار الإنتخابات عبر المواقع

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عزمي مجاهد : لاعبو المنتخب يتابعون أخبار الإنتخابات عبر المواقع عزمي مجاهد : لاعبو المنتخب يتابعون أخبار الإنتخابات عبر المواقع

أكد عزمى مجاهد مدير إدارة الأعلام أن لاعبي حرصوا علي متابعة أخر أخبار الإنتخابات الرئاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية في أمستردام، قبل التوجه لتشيلي، استعدادا لمواجهة منتخبها وديا والمقرر لها 30 مايو الجاري.
> وقال مجاهد فى تصريحات للصحفيين اليوم أن البعثة أبدت سعادة كبيرة بسبب الإقبال المكثف في الساعات الأخيرة للتصويت لليوم الثانى .
> وأضاف مدير الإعلام بإتحاد الكرة أن الجميع حرص علي توفير كل سبل الراحة للاعبين، خاصة في الترانزيت بامستردام، والتي بلغت 9 ساعات، من خلال حجز فندق داخل المطار، حتي لا يتعرض اللاعبون للإرهاق

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