حملة السيسى بالمنوفية: أعداد الناخبين وصلت إلى مليون و200 ألف ناخب بالمحافظة

أعلن محمد الصعيدى المسئول الإعلامى للحملة الشعبية للسيسى بالمنوفية أن عدد للناخبين بمحافظة المنوفية وصل إلى مليون و200 ألف حتى الأن، مؤكدًا أن غرفة العمليات رصدت أن الكتلة التصويتية ارتفعت بشكل ملحوظ بعد انخفاض درجة الحرارة متوقعًا وصول الأعداد فى نهاية اليوم إلى مليون و800 ألف ناخب.

وشهدت محافظة المنوفية منذ دقائق قليلة توافد المواطنين على اللجان بعد انكسار حرارة الشمس، حيث توافد عدد من السيدات على اللجان والفتيات وعدد من الموظفين العائدين من المحافظات الأخرى وشهدت لجان شبين الكوم احتفالات أهالى المنوفية رقصًا حاملين أعلام مصر فرحين بعودة الإقبال وخروج المواطنين لانتخاب المشير السيسى.

من ناحية أخرى قام “أحمد محروس متولى – 39 سنة – نجار”، وكيل عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى بمحضر تضررًا من بعض أفراد حملة السيسى والمؤيدبن لتوجيه الناخبين أمام لجنة 41 بقرية كفور الرمل بمركز قويسنا.

وألقت قوات الشرطة القبض على “محمود يحيى عثمان – 18 سنة” طالب منتمى لجماعة الإخوان أثناء قيامه بتصوير قوات التأمين أمام اللجان رقم 20 و21 بمدرسة الشهيد “محمود صقر” بميت خاقان.

ومن ناحية أخرى حرر أحمد أبو دراع محامى وكيل عن حملة حمدين صباحي محضرًا بتضرره من أعضاء حزب النور لقيامهم بخرق الصمت الانتخابى واستخدام سيارة رقم “29″ رحلات لحشد الناخببن للإدلاء بأصواتهم لصالح السيسى.