كيم كردشيان تنشر صور زفافها الأصلية

تم خلال اليومين السابقين تسريب العديد من صور زفاف النّجمين العالميين KimKardashian و Kanye West، إلا أنّ الصّور الرسمية والواضحة انتشرت منذ بعض الوقت.

Kim ظهرت في الصّور وهي تقبّل عريسها أمام الأهل والأصدقاء المقربين.

أمّا فستان العروس الذي صممه المصمم Riccardo Tisci المدير الابداعي لدار Givenchy، أظهر Kardashian كالحورية، كما أضّفت الطرحة الطويلة سحراً إضافياً على إطلالتها.

إلى جانب صور الاحتفال، انتشرت صوراً جديدة تم إلتقاطها لـ Kim و Kanye خلال وجودهما في إيطاليا قبل حفل الزفاف الأسطوري.



