مقتل شخص وإصابة أخر فى مشاجرة أمام لجنة انتخابية بالمنوفية

نشبت مشاجرة حادة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلة واحد أمام لجنة كفر منصور بمركز أشمون محافظة المنوفية ،نتج عنها مصرع شخص وإصابة أخر ،وذلك بسبب خلافات على الميراث ،مما أثار حالة من الذعر بالقرية .

وتلقي اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطاراً من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع مشاجرة بالقرب من أحد اللجان الانتخابية بقرية كفر منصور ووجود مصابين .

وبالانتقال تبين مصرع “مرسي سعد شحاتة” 29 سنة فلاح بطلق نارى وإصابة “محمود البكري” بطلق ناري ،وتم نقله إلي مستشفي أشمون العام .

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد محمد السخاوي رئيس مباحث مركز أشمون ،وتم إلقاء القبض علي المتهم ،ويدعي “عماد شعبان متولي” 30 سنة ،وذلك بسبب خلافات علي الميراث ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.