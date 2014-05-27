محافظ الإسماعيلية يستكمل جولاته الميدانية لمتابعة اللجان الانتخابية في المراكز

حرص اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية على استكمال جولاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة وقراها لمتابعة الانتخابات الرئاسية في اليوم الثانى للانتخابات والاطمئنان على سير وانتظام العملية الانتخابية والوقوف على حجم الإقبال الجماهيرى والمشاركة في التصويت لاختيار رئيس الجمهورية الجديد.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجان الانتخابات بمدارس كل من الفاروق عمر الإعدادية بنين بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث ثم مدرسة على مبارك الإعدادية المشتركة بحى السلام بشارع المخبز الآلى بنطاق حى ثان الإسماعيلية ،ثم توجه المحافظ لتفقد لجان مدرسة الواصفية الإعدادية ولجنة مركز شباب أبوصوير بمركزومدينة أبوصوير ولجنة مدرسة المحسمة القديمة المؤسسة الابتدائية ومدرسة أحمد عرابى الابتدائية بمركز ومدينة القصاصين ثم توجه المحافظ لزيارة وتفقد لجنة مدرسة التل الكبير الثانوية الزراعية .

وخلال تفقد المحافظ للجان الانتخابات أكد على ضرورة حث جميع المواطنيين على المشاركة الحقيقية والخروج و التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية بكل حرية ونزاهة وشفافية دون أي تدخل من أحد ،وذلك من أجل تحقيق الاستحقاق الثانى لخارطة المستقبل الجديدة والمساهمة في بناء مصر الجديدة وممارسة الديمقراطية الحقيقية للشعب المصرى، مشيراً إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة لجميع الناخبين والناخبات بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان والمقرات الانتخابية بالكامل بفضل جهود رجال القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية من أبناء مصر المخلصين.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء مصطفى صلاح مساعد مدير أمن الإسماعيلية لقطاع الغرب والعقيد علاء البارودى المستشار العسكرى للمحافظة ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبوصوير وأحمد بدران البعلى رئيس مركز ومدينة القصاصين والمهندس محمد شيحة رئيس مركز ومدينة التل الكبير وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.