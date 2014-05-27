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حملة صباحي ترفض مد التصويت وتطالب بفرز وإعلان نتائج اليومين الأول والثاني بشكل منفرد

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حملة صباحي ترفض مد التصويت وتطالب بفرز وإعلان نتائج اليومين الأول والثاني بشكل منفرد حملة صباحي ترفض مد التصويت وتطالب بفرز وإعلان نتائج اليومين الأول والثاني بشكل منفرد

 


> أعلنت حملة حمدين صباحى، المرشح الرئاسي، عن رفضها الواضح لقرار المد ليوم اضافى للانتخابات الرئاسية ، وهو القرار الذى صدر بشكل مفاجئ وبعد ما بدا انه ضغوط واضحة من أطراف متعددة لمنح مزيد من الوقت لسيناريو لم ينجح أحد فى فرضه على المصريين على مدار اليومين الأول والثانى ، خاصة ان المدة المخصصة لعملية التصويت كانت قد اعلنت بشكل محددد قبل بدء السباق الانتخابي بفترة طويلة بما يثير الكثير من التساؤلات والشكوك المنطقية لدي جمهور الناخبين فيما يتعلق بهذا القرار ونزاهة العملية برمتها.

وأضافت الحملة أنها تؤكد على حرصها على حق المصريين فى الادلاء بأصواتهم ، لكنها أيضا ترفض النغمة السائدة منذ الأمس التى تحاول التلاعب بارادتهم وتثبيت صورة أثبت المصريون عدم صحتها على مدار يومى أمس واليوم ، وترى الحملة أنه لا مبررات وأسباب حقيقية تدفع لقرار المد الا كونه استجابة لضغوط تسعى فى أغلبها لا لتمكين المصريين من حقهم فى التعبير عن رأيهم وانما التدخل فى أرقام ونسب المشاركة والتصويت فى الانتخابات ، خاصة فى ظل تزايد واضح فى حجم التجاوزات والانتهاكات الانتخابية وفى ظل المنع المستمر لمندوبينا من أداء مهامهم، والقاء القبض علي عدد منهم وهو ما اثر علي قدرتنا بشكل كبير علي متابعة العملية والتحقق من نزاهة تلك الانتخابات برمتها .. .. وتطالب الحملة فى كل الأحوال فرز نتائج اليومين الأول والثانى واعلان نتائجهما.

إن الحملة وهى تؤكد كامل تقديرها واحترامها للجنة العليا للانتخابات ، فقد تقدمت بمذكرة رسمية باسم المرشح حمدين صباحى وعبر موكله المستشار القانونى للحملة تعلن فيها رفض قرار المد ، ونؤكد أن الحملة ستواصل التشاور بين قياداتها وأعضائها وشركائها لاتخاذ القرار المناسب واعلانه .

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