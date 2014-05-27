بالفيديو.. «محلب» يتفقد لجان بمدينة نصر في زيارة مفاجئة

رصدت عدسات وكالة ONA للأنباء زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المفاجئة إلى لجان الجامعة العمالية منذ قليل ، والأطمئنان على أحوال استمرار عملية التصويت خاصة في لجان الوافدين .

تجمع العشرات من المواطنين الوافدين ، حول المهندس إبراهيم محلب ، أثناء قيامه بتفقد لجنة الجامعة العمالية.

وطالب الوافدون، المهندس إبراهيم محلب ، بحل أزمة انتخاب الوافدين والسماح لهم بالانتخاب ، وردد المواطنون هتاف “عايزين ننتخب .. عايزين ننتخب” .

يذكر أن العشرات من المغتربين المصريين غير المسجلين بكشوف الانتخابات، نظموا وقفة احتجاجية ، صباح اليوم، أمام لجنة التصويت للانتخابات الرئاسية بالجامعة العمالية بمدينة نصر؛ للمطالبة بحقهم في التصويت.

(المراسل : عمر عبد الناصر)

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