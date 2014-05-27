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بالفيديو.. «محلب» يتفقد لجان بمدينة نصر في زيارة مفاجئة

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بالفيديو.. «محلب» يتفقد لجان بمدينة نصر في زيارة مفاجئة بالفيديو.. «محلب» يتفقد لجان بمدينة نصر في زيارة مفاجئة

المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء

رصدت عدسات وكالة ONA للأنباء زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المفاجئة إلى لجان الجامعة العمالية منذ قليل ، والأطمئنان على أحوال استمرار عملية التصويت خاصة في لجان الوافدين .

تجمع العشرات من المواطنين الوافدين ، حول المهندس إبراهيم محلب ، أثناء قيامه بتفقد لجنة الجامعة العمالية.

وطالب الوافدون، المهندس إبراهيم محلب ، بحل أزمة انتخاب الوافدين والسماح لهم بالانتخاب ، وردد المواطنون هتاف “عايزين ننتخب .. عايزين ننتخب” .

يذكر أن العشرات من المغتربين المصريين غير المسجلين بكشوف الانتخابات، نظموا وقفة احتجاجية ، صباح اليوم، أمام لجنة التصويت للانتخابات الرئاسية بالجامعة العمالية بمدينة نصر؛ للمطالبة بحقهم في التصويت.

(المراسل : عمر عبد الناصر)

 

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