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الخولي: طعن صباحي على قرار المد محاولة لتبرير حصوله على نسب تصويت ضعيفة

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الخولي: طعن صباحي على قرار المد محاولة لتبرير حصوله على نسب تصويت ضعيفة الخولي: طعن صباحي على قرار المد محاولة لتبرير حصوله على نسب تصويت ضعيفة

طارق الخولي

استنكر طارق الخولي عضو لجنة الشباب بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح رد فعل حملة حمدين صباحي المرشح المنافس على قرار مد التصويت ليوم ثالث ، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي أريحية في تعامل الوافدين مع التصويت خاصة في ظل المطالب بالسماح لهم بالتصويت وإعطائهم الفرصة.

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «Mbc »  أن تقدم حملة صباحي بمذكرة إعتراض رسمية للإعتراض والطعن على حكم لجنة الانتخابات يعد محاولة لإعطاء المبررات لصباحي في عدم الحصول على نتائج ونسب قوية في التصويت الانتخابي ، خاصة أن نسب المشاركة تعد جيدة على مدى اليومين.

فيما تقدمت أيضا حملة المشير السيسي بإعتراض قدمه مستشارها القانوني للجنة الانتخابات الرئاسية إعتراضا على قرار مد التصويت ليوم ثالث.

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