“المصرية لحقوق الانسان”:أزمة تصويت الوافدين الأبرز فى الانتخابات



> اكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن مشكلة تصويت الوافدين الذين لم يقوموا بالتسجيل في الشهر العقاري هى أبرز المشاكل أثناء العملية الانتخابية,مطالبة اللجنة العليا بالعمل على حلها.

وعرضت المنظمة فى تقرير لها,الثلاثاء,أبرز الانتهاكات و التجاوزات فى اليوم الثانى للانتخابات,وهى:

عدم قيام الناخبين بغمس اصبعهم في الحبر الفوسفوري رغم وجوده في عدد من اللجان بمحافظة المنيا,إضافة إلى منع دخول الصحفيين ( على حسن ، محمد الحكيم) رغم أنهم يحملون كارنيهات اللجنة العليا للإنتخابات في اللجنة رقم 26 مدرسة الثانوية الجديدة بنات بالمنيا.

وفى محافظة الدقهلية تم القبض على محامي يقوم بتصوير اللجان الإنتخابية وبحوزته مطبوعات ضد الجيش والشرطة وذلك امام لجنة مدرسة شجرة الدر بالمنصورة,كما تم منع صحفي ويدعي نعمان سمير مراسل مجلة الشروق من قبل ضابط جيش من دخول اللجان بمدرسة صخر الدقهلية وتعدى عليه بالألفاظ النابية.

وفى محافظة بني سويف, قام رئيس اللجنة بتوجيه الناخبين للتصويت للمرشح الرئاسي حمدين صباحي في لجنة رقم 17 مدرسة الشهيد صلاح الدين بقرية حاجر بني سليمان مركز بني سويف.

أما محافظة الشرقية؛فقام المحامي محمود توفيق سليمان بحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم للمرشح حمدين صباحي.في اللجنة رقم 77 بمدرسة الشئون الإبتدائية بالشوبك مركز الزقازيق .