مصر تواجه جاميكا في لندن على ملعب فريق درجة ثالثة

يخوض منتخب مصر مباراته الودية أمام جاميكا في لندن على ملعب فريق ليتون أورينت يوم الأربعاء المقبل.

وسافر منتخب مصر لمواجهة تشيلي وديا فجر السبت قبل أن يتوجه للندن لمواجهة جاميكا يوم الأربعاء.

وأعلن النادي اللندني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة يوم الثلاثاء استضافة المباراة الودية بين مصر وجاميكا على استاد "ماتش رووم" الخاص به.

وتقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت لندن، العاشرة بتوقيت القاهرة.

يذكر أن لاعبو الأهلي والزمالك سيعودون للقاهرة عقب مباراة تشيلي ويغيبون عن لقاء جاميكا بسبب مشاركة قطبي الكرة المصرية في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.