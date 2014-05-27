الإسماعيلي يلغي معسكر بتروجيت لتوفير 150 ألف جنيه

قام النادى الإسماعيلي بإلغاء معسكره المغلق الذى كان قد إستقر عليه من أجل الإستعداد للقاء فريق بتروجيت فى الدوري توفيرا للنفقات.

ويلتقى فريق الإسماعيلي فريق بتروجيت في 14 يونيو المقبل فى إطار الجولة الأخيرة لدور المجموعات لمسابقة الدوري.

يأتى سبب إلغاء المعسكر إلى تكلفته التى تصل إلى 150 ألف جنيه والذى فضل مسئولي الإسماعيلي توفيرها من أجل مواجهة المطالب الماليه التى أقرتها المحكمه الرياضيه الدوليه والتى يخشى الدراويش أن تتضاعف في لافترة المقبلة.

وينافس الإسماعيلي على بطاقة التأهل للدورة الرباعية حيث يمكنه الصعود في حال فوزه على بتروجيت وهزيمة الزمالك من اتحاد الشرطة.