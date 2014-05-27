"الصحة": اكتشاف إصابتين بالملاريا بأسوان وعزلهما بحميات إدفو

أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها، اليوم، عن اكتشافها لإصابة حالتين بالملاريا بإدفو شرق محافظة أسوان.

وأوضح البيان، أنه قد تم الاشتباه فى إصابة 13 حالة بالملاريا، وتم حجزهم بالمستشفيات، حيث تم حجز 11 حالة بمستشفى حميات إدفو، وحالتين بمستشفى أسيوط الجامعى، وتم أخذ عينات دم من جميع الحالات المشتبه فيها، وأظهرت نتائج الفحص إيجابية حالتين فقط من بينهم بمرض الملاريا.

وأشار البيان، أنه تم عزل الحالتين بمستشفى حميات إدفو، وتم إرسال العينات إلى القطاع الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وتم اليوم 27/5/2014 تأكيد إصابة الحالتين، بعد إعادة فحص العينات بإدارة الملاريا بوزارة الصحة.

وتم إعطاء العلاج اللازم للحالات وحالتهم الصحية مستقرة، وتبين من إجراءات التقصى الوبائى وجود سودانيين متواجدين فى تلك المنطقة، التى يسكن بها هذه الحالات، وتقوم وزارة الصحة والسكان بإجراء تقصى وبائى للسودانيين وكذلك المخالطين للحالات، كما قامت بسحب عينات دم منهم لفحصها وتحليلها لكشف الإصابة بمرض الملاريا من عدمه، كما تقوم أيضاً الوزارة بتكثيف الرش والمكافحة للبعوض فى تلك المنطقة، بالإضافة إلى عمل تقصى حشرى.