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فيتامين "سى" للقضاء على مرض السل

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فيتامين "سى" للقضاء على مرض السل فيتامين "سى" للقضاء على مرض السل

ذكر موقع "أر بى كا" الروسى أن موظفى الصحة فى كلية ألبرت اينشتاين بنيويورك وجدوا اكتشاف غير متوقع هو أن فيتامين "سى" يساعد فى القضاء على مرض السل.

وأضاف الموقع أنه فى معامل الكلية قام العلماء بإضافة فيتامين"سى" إلى مختبر البكتريا ووجد العلماء أن الفيتامين يدخل فى تفاعل كيميائى مع الجراثيم يودى إلى إنتاج أنواع من الأكسجين التفاعلى الذى يدمر الجراثيم والبكتريا التى تسبب مرض السل.

وأشار الموقع إلى أن علماء بجامعة الملكة مارى بلندن وجدوا أن فيتامين "دى" أيضا يساعد فى القضاء على مرض السل ولكن بمساعد الأدوية والمضادات الحيوية.

وأكد الموقع أن السل هو مرض ينتقل عن طريق الرذاذ المحمول فى الجو وعادة ما يصيب الرئتين وهناك السل المقاوم للأدوية وهو أكثر شدة وأطول خلال فترة العلاج لأنه قد يسبب إزالة الجزء المصاب فى الرئة.

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مصر 365