"سياحة مصر وتنمية البيئة" تنظم حملة تشجير بمدينة نوبيع.. الأحد

تنظم جمعية "سياحة مصر وتنمية البيئة" حملة تشجير بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء بعدد كبير من الأشجار الأحد المقبل، تأتى هذه الحملة فى إطار الجهود المبذولة من قبل الجمعية، ووزارة السياحة للترويج للسياحة وتنمية البيئة فى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء، وللتأكيد على استقرار النشاط السياحى.

قال سيد الدمرداش رئيس مجلس إدارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، إن الحملة تهدف لتنشيط السياحة وخلق المناخ الملائم والصحى للسائح، فى الوقت الذى تهدد فيه السياحة بمخاطر عمليات الخطف الإرهابية للجنود المصريين بمدينة رفح المصرية، والتى تقوم بها بعض الجماعات المتطرفة مما يؤثر بالسلب على المناطق السياحية بالمدن السياحية.

وأشار الدمرداش، إلى أن الحملة ستكون فى حضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وعدد كبير من المشاهير والنجوم ورجال الأعمال بقطاع السياحة ورؤساء شركات السياحة والمدن السياحية، لتوصيل رسالة مفادها بأن سيناء فى القلب دائماً والاهتمام بأهالينا سيبقى فى الأولويات دائماً.