النجمة كارول سماحة تحصل على جائزة "Best Performer" في موناكو

نظمت إدارة الـ"وارد ميوزيك أوارد" أو " World Music Awards" هذا العام حفل عشاء، يوم الأثنين، على شرف نجوم عالميين جاؤوا إلى موناكو من أجل استلام الجوائز التّي حصلوا عليها، وقد كانت المطربة اللبنانية كارول سماحة من أبرز نجوم هذا العشاء.

"سيدتي نت" كان متواجداً في مطعم " Tregua"، وأجرى مقابلة قصيرة مع الفنانة كارول سماحة التّي عبّرت عن سعادتها بسبب تواجدها في موناكو لنيل هذه الجائزة وقالت :"ليست هذه المرّة الأولى التّي أزور فيها موناكو ولكن هذه أول مرّة أزور فيها موناكو لحضور حفل الـ"وارد ميوزيك أوارد ""، وأضافت: "لقد فزت بإحدى الجوائز وهي جائزة "Best Performer "عن عرض غنائي كبير قدّمته في بيروت هذا العام، نال نجاحاً كبيراً، وأنا في غاية السّعادة لتواجدي هنا والالتقاء بنجوم عالميين ".

وعن سؤالنا عن الأغنية التّي اختارتها لهذه المناسبة قالت :"لا أدري إنّ كنت سأغني أم لا"، وعبّرت: "طبعاً أنا سعيدة بالوقوف على مسرح قاعة "السبورتينغ" لنيل الجائزة عن هذا العرض، وللأسف لا يمكنني تقديمه لأنّ الرّاقصين الذين شاركوا معي في العرض لم يحصلوا على تأشيرة للسفر".

وأوضحت كارول: "لقد أخبروني بحصولي على هذه الجائزة منذ أسبوع فقط، ولم يتسنَ لنا الوقت للقيام بالإجراءات الإدارية للحصول على التّأشيرة ".

ومن بين أشهر نجوم هذا العشاء: المغنية الفرنسية Tal ، ومطرب الرّاب الأمريكي Flo Rida ، والممثلة الأمريكية Pamela Anderson .

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