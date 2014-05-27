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تكريم الممثل هشام بهلول بعد الحادث

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تكريم الممثل هشام بهلول بعد الحادث تكريم الممثل هشام بهلول بعد الحادث

الثلاثاء 27-05-2014 21:19

أقيم احتفال تكريمي للممثل المغربي هشام بهلول في مدينة مكناس، بمبادرة من جمعية "روح مكناس"، ضمن الدورة الثانية من المهرجان الدّولي للثقافات والفنون الذي اتّخذ شعار "مكناس مهد التسامح".

ويُعدّ هذا التّكريم أوّل ظهور رسميّ لهشام بهلول بعد الحادث المرّوع الذي تعرّض له، منذ أشهر، ولم يتعافَ حتى اليوم، إذ يستعين بعكّازين كي يستطيع السير على قدميه.

ونظراً إلى وضعه الصّحي، رفض الممثل العديد من العروض الفنّية، فيما يبدو أنّه وافق على عرض للسيناريست والكاتب إبراهيم بوبكدي لأداء دور يُناسب وضعه الصّحي، وإن لم يكشف بهلول عن تفاصيل العمل.

 

 

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