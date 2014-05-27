رسميا .. كهربا ينضم لجراسهوبرز السويسري

أعلن جراسهوبرز السويسري يوم الثلاثاء ضم محمود عبد المنعم "كهربا" جناح إنبي على سبيل الإعارة.

ويلعب كهربا لمدة ستة أشهر بقميص جراسهوبرز بعدما وقع عقوده يوم الثلاثاء.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد أعير لفريق لوزيرن في الموسم الماضي، وأنهي الفريق السويسري الإعارة قبل نهايتها بشهرين لأسباب أخلاقية.

وقدم كهربا مستويات طيبة خلال 16 مباراة لعبها بقميص لوزيرن وسجل فيها سبعة أهداف جعلته ثاني هدافي فريقه.

وعلم FilGoal.com أن إنبي يحصل على مائة ألف يورو مقابل الإعارة، على أن يحصل على مليون يورو في حالة رغبة جراسهوبزر في ضمه بشكل نهائي.

وكان كهربا قد حصل على إذن من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للسفر إلى سويسرا لتوقيع عقوده.

واحتل جراسهوبرز المركز الثاني في الدوري السويسري الموسم الماضي، ويلعب في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.