مديرية أمن الوادي الجديد تحبط محاولة اقتحام أحد البنوك بمدينة الداخلة

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد بلاغا يفيد تمكن قوة نقطة شرطة النقب الحدودية من القاء القبض على احد الاشخاص بحوزته رشاش الى و45 طلقة وذلك قبل استخدامها فى سطو مسلح على احد البنوك بمدينة الداخلة .

وقد تم القاء القبض على ( أ . ح ) امين شرطة مفصول من محافظة المنيا ومقيم بمدينة الداخلة وذلك بعد ان صدر قرار ضبطه من النيابة العامة على خلفية ورود معلومات تفيد قيامه بالتخطيط للقيام بسطو مسلح فى ايام الانتخابات على احد البنوك وسرقته مستغلا انشغال قوات الامن بتامين اللجان .

تم رصد تحركاته وتم ضبطه بمنطقة النقب الحدودية وبحوزته رشاش الى و45 طلقة تم تحرير محضر بالواقعه لاحالته للنيابة العامة بمباشرة التحقيقات.