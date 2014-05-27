بالصور.. شيريهان تدعو للمشاركة في انتخابات الرئاسة

دعت الفنانة شيريهان للمشاركة بالتصويت فى انتخابات الرئاسة،موجهة رسالة لمن قاطعوها قائلة لهم فيها.انزل شارك صوتك لو طنك مصر بكم ولكم.

> وعبر تغريدة لها على موقع تويتر وجهت شيريهان كلمة قالت فيها .نحن على مقربة ان شاء الله من لحظات النصر،الانتصار إرادة الشعب المصرى،إرادتكم ،وأياكانت النتيجة ولمن حسمت النتائج ،ستنتصثر إرادتكم،،إرادة الشعب الرائع،

> وأضافت .أصواتكم أمانة فى اعناقكم أمام الله،وهى حقوقكم الأصيله ،وبغض النظر عن صوتك لمن .فى النهاية والبداية صوتك لوطنك مصر ليس لشخص بعينه،صوتك لإستكمال خارطة المستقبل،صوتك الأن تأئيدا لثورة25يناير2011،وإمتدادها الثورى30يونيو2012،

> وأكملت ،صزتك معناه أنها ثورة وإرادة شعب ،وليس انقلابا،صوتك خروج من الماضى الفاسد الظالم القامع المستعمر المستبد ،إلى الحاضر والمستقبل بدولتنا المدنية الحديثة،والتى هى لكم وبكم أو لاجيال قادمة.