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قائد قوات الدفاع الجوى في زيارة للجان الانتخابية بالبحيرة

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قائد قوات الدفاع الجوى في زيارة للجان الانتخابية بالبحيرة قائد قوات الدفاع الجوى في زيارة للجان الانتخابية بالبحيرة

الفريق عبد المنعم ألتراس قائد قوات الدفاع الجوى

دعا الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى، المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم وقال أن القوات المسلحة كفيلة بتأمين المواطنين.

وقال التراس خلال زيارته للجان مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة،و التى رافقه خلالها اللواء مصطفى هدهود،محافظ البحيرة و اللواء محمد طاحون،مدير الأمن،أنه يوجد تعاون تام بين القوات المسلحة و الشرطة لتأمين العملية الإنتخابية،و مواجهة أى أحداث طارئة.

وخلال الزيارة قام التراس بزيارة لجان الثانوية الميكانيكية و شوكت الزراعية ثم إختتم الزيارة بمدرسة دمنهور الثانوية العسكرية التى تلقى بها تعليمه الثانوى.

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