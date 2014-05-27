العليا للانتخابات: مد التصويت حتى التاسعة من مساء الغد بسبب “الحر” والوافدين

قررت اللجنة العليا للإنتخابات مد فترة التصويت إلى التاسعة من مساء الغد، كما قررت إلغاء القرار الصادر بمد الميعاد إلى العاشرة مساءً وينتهى التصويت اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً .

قالت اللجنة، خلال بيان لها، إن القرار يأتي نظرًا لموجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، وازدياد إقبال الناحبين في الفترة المسائية، وكانت مواعيد التصويت تنتهي في التاسعة مساءً ويصعب مدها لأوقات متأخرة من الليل لعدم إجهاد القضاة.. واستجابة لرغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب وخاصة الوافدين الذين لم يستطيعوا إبداء رغباتهم في الوقت الذي حددته اللجنة، لكي يتمكن من يرغب في الإدلاء بصوته في الموطن الانتخابي الأصلي الخاص به.