4 وفيات نتيجة التوقفات المفاجئة للمركبات بثلاثة اشهر

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور من التهاون في بعض السلوكيات التي يعتقدون أنها بسيطة لكنها قد تؤدي إلى حوادث مميتة على الطرقات الرئيسية ولا سيما إهمال العديد التزود بالوقود فور ظهور الضوء الأحمر في مركباتهم وما ينجم عنه من حالات في وسط أو كتف الطريق.



> وكشفت إحصائيات الإدارة العامة للمرور أن مجموع الحوادث الناجمة عن الوقوف في وسط الطريق بشكل عام خلال الربع الأول من العام الجاري كانت 4 حوادث نجم عنها 4 وفيات من أصل 12 إصابة منها إصابتان بليغتان وثلاث إصابات متوسطة وثلاث إصابات بسيطة.

> كما أشارت الإحصائيات خلال العام 2013 إلى وقوع ثلاث حوادث ناجمة عن الوقوف وسط الطريق نجم عنها أربع وفيات من أصل ست إصابات بينها إصابة بليغة وإصابة متوسطة.



> ودعا الرائد أحمد عتيق الكتبي مدير إدارة دوريات ديره أفراد الجمهور في حال تعرضهم إلى حالات اضطرارية نفذ خلالها الوقود من المركبة أو تعطلت بسبب عطب في الإطار أو أي عطل آخر بالخروج فورا إلى كتف الطريق بعيدا عن المسارب الرئيسية والترجل منها فورا ووضع المثلث التحذيري بعيدا عن المركبة مسافة كافية وطلب المساعدة.



> وقال الرائد الكتبي أن الوقوف في كتف الطريق في الشوارع الرئيسية يعتبر خطرا كبيرا على حياة السائق والآخرين لذلك عليه الترجل فورا من المركبة وهو أفضل من أن يتوقف في منتصف الطريق بأي حال مشيرا إلى أن العديد من السائقين في حال نفاد البترول يحاولون قطع الشارع بأنفسهم وفي اماكن غير مخصصة للعبور من اجل التزود بالوقود من محطات البترول في الجهة المقابلة مما يعرضهم لحوادث الدهس.



> من جانبه أشار الملازم محمد عزيز مسئول قسم النجدة 999 إلى ورود العديد من الاتصالات من قبل أفراد الجمهور يطلبون مساعدتهم للتزود بالوقود .