“مصر للطيران”: شركة الشحن الجوي تجتاز التفتيش الأوروبي



> أكد الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي نجاح الشركة في اجتياز أصعب تفتيش أمني دولي من الاتحاد الأوروبي على قرية البضائع الخاصة بها في مطارات (القاهرة والاقصر وبرج العرب) ،موضحا أن الاجراءات المطلوب تنفيذها تحتاج الي تغيير كامل في الاجراءات الامنية والجمركية والبنية التحتية وتدريب للعاملين , مشيرا إلى تضافر كافة السلطات المعنية من خلال الاجتماعات التي تم عقدها لتطوير منظومة العمل ..جاء ذلك في تصريح له اليوم الثلاثاء .

قال باسم إنه علي مدي 7 أشهر متواصلة وبالتعاون مع الشرطة والجمارك وأمن مصر للطيران وسلطات الطيران المدني بمطارات (القاهرة وبرج العرب والاقصر) تم تطوير البنية التحتية وكافة الاجراءات الأمنية والجمركية للاعداد للمراجعة بعدما قرر الاتحاد الاوروبي وضع مواصفات وإجراءات أمنية جديدة عالية الجودة والامان لمطارات دول العالم علي الشحنات الواردة اليها.

أضاف جوهر إنه تم عقد ورش عمل وفرق توعية العاملين بمجمعات البضائع التابعة لمصر للطيران بمطارات (القاهرة وبرج العرب والاقصر) وكذا الساحة المبردة بمطار القاهرة والتي تديرها مصر للطيران للشحن الجوي للتعريف بالمتطلبات الأمنية الجديدة عالية الجودة والامان لمطارات باقي الدول بخلاف دول الاتحاد والدول الخضراء ..موضحا أن كل ذلك ساهم في اجتياز الشركة لاصعب لجان تفتيش .