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بدء التحضير لجزء جديد من X-Men

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بدء التحضير لجزء جديد من X-Men بدء التحضير لجزء جديد من X-Men

الثلاثاء 27-05-2014 20:03

بعد أن حصد فيلم X-Men: Days of Future Past مبلغ 261.7 مليون دولار في أول أربعة أيام عرض على شباك التذاكر في أميركا والعالم، أعلنت شركة 20th Century Fox أنها بدأت التحضيرات لجزء جديد هو الثامن في السلسلة بعنوان X-Men: Apocalypse وحددت موعد إطلاقه في الصالات العالمية في 27 مايو 2016. في المقابل، كشف المنتج والسيناريست Simon Kinberg أن الجزء الجديد سيشارك فيه الممثلون الذين شاركوا في فيلم X-Men: First Class مع ظهور لبعض الممثلين من الجزء الأول من السلسلة من ضمنهم Hugh Jackman الذي يؤدي شخصية Wolverine و Patrick Stewart الذي يؤدي شخصية البروفيسور Charles Xavier.

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