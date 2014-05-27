أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مخرج Jurassic World ينشر صورة على Twitter

Google+ Print
مخرج Jurassic World ينشر صورة على Twitter مخرج Jurassic World ينشر صورة على Twitter

الثلاثاء 27-05-2014 20:05

نشر المخرج Colin Trevorrow صورة عبر Twitter للشارة الموجودة على القميص التي سيرتديها الطبيب البيطري في فيلم Jurassic World المتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في 12 يونيو العام المقبل. يذكر أن هذا هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام Jurassic Park التي أطلقها المخرج Steven Spielberg عام 1993 علماً أنه المنتج المنفّذ للجزء الجديد. Jurassic World هو من بطولة Chris Pratt و Bryce Dallas Howard و Ty Simpkins و Jake Johnson، كتب السيناريو الخاص فيه المخرج Colin Trevorrow والسيناريست Derek Connolly.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي