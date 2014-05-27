مخرج Jurassic World ينشر صورة على Twitter

نشر المخرج Colin Trevorrow صورة عبر Twitter للشارة الموجودة على القميص التي سيرتديها الطبيب البيطري في فيلم Jurassic World المتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في 12 يونيو العام المقبل. يذكر أن هذا هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام Jurassic Park التي أطلقها المخرج Steven Spielberg عام 1993 علماً أنه المنتج المنفّذ للجزء الجديد. Jurassic World هو من بطولة Chris Pratt و Bryce Dallas Howard و Ty Simpkins و Jake Johnson، كتب السيناريو الخاص فيه المخرج Colin Trevorrow والسيناريست Derek Connolly.