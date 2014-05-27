حكومة غزة تعقد آخر جلساتها معربة عن استعدادها لتسليم الحكم

عقدت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، التي تديرها حركة «حماس»، مساء الثلاثاء، آخر جلساتها في مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المقالة، في بيان صحفي إن «مجلس الوزراء الفلسطيني عقد اليوم آخر جلسة من جلساته، برئاسة زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة».

وأوضح أن الحكومة المقالة ناقشت خلال اجتماعها آخر المستجدات والأوضاع الجارية بقطاع غزة، وأكدت على استعدادها لتسليم المهام الموكلة إليها لحكومة التوافق الوطني التي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلتها، الخميس المقبل.

وأعلنت حركتا «فتح» و«حماس»، مساء الثلاثاء عن اتفاقهما على أسماء الوزراء المتوقع مشاركتهم في التشكيلة النهائية، لحكومة التوافق الفلسطينية.