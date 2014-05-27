مساعد مدير الشرطة العسكرية: مشطنا شوارع حلوان بالكامل

صرح العميد السيد الرفاعى، مساعد مدير الشرطة العسكرية بحلوان، بأنه قام بتمشيط شوارع ومداخل حلوان بالكامل ومناطق المعصرة والتبين والمعادى ومدينة 15 مايو، كما وضع أكمنة ثابتة من الشرطة العسكرية.

وأكد الرفاعى لـ"اليوم السابع" أنه تم تعزيز قسم حلوان وميدان عمر بن عبد العزيز بقوات من الشرطة العسكرية والمدرعات لطمأنة المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن أعلن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بحلوان الاحتشاد بميدان عمر بن عبد العزيز وتنظيم مسيرة عقب صلاة العشاء من مسجد المراغى.