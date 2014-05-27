أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مساعد مدير الشرطة العسكرية: مشطنا شوارع حلوان بالكامل

Google+ Print
مساعد مدير الشرطة العسكرية: مشطنا شوارع حلوان بالكامل مساعد مدير الشرطة العسكرية: مشطنا شوارع حلوان بالكامل

صرح العميد السيد الرفاعى، مساعد مدير الشرطة العسكرية بحلوان، بأنه قام بتمشيط شوارع ومداخل حلوان بالكامل ومناطق المعصرة والتبين والمعادى ومدينة 15 مايو، كما وضع أكمنة ثابتة من الشرطة العسكرية.

وأكد الرفاعى لـ"اليوم السابع" أنه تم تعزيز قسم حلوان وميدان عمر بن عبد العزيز بقوات من الشرطة العسكرية والمدرعات لطمأنة المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن أعلن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بحلوان الاحتشاد بميدان عمر بن عبد العزيز وتنظيم مسيرة عقب صلاة العشاء من مسجد المراغى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365