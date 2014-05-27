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وزير الأوقاف: الانتخابات تفصل بين الدولة القوية والفوضى

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وزير الأوقاف: الانتخابات تفصل بين الدولة القوية والفوضى وزير الأوقاف: الانتخابات تفصل بين الدولة القوية والفوضى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "الانتخابات الرئاسية نقطة فاصلة بين الدولة القوية التى نريد بناءها وبين الفوضى والانفلات الذى مر بنا"، مضيفا: "المشاركة واجب وطنى، والأمانة الوطنية تقتضى أن تستغل إجازة اليوم للوفاء بحق هذا الوطن".

وأضاف جمعة، فى اتصال هاتفى للتلفزيون المصرى، الثلاثاء: "ندعو إلى المشاركة الإيجابية وحذرنا من الفتاوى الضالة والمضلة لبعض التابعين للإخوان لأنها مغرضة ومنافية للشرع".

وتابع وزير الأوقاف بقوله: لا يجب أن نركن إلى الراحة لأننا نصنع مستقبلا جديدا ودولة قوية"، مضيفا أن ستعود إلى الريادة وصمام الأمان للأمة العربية.

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