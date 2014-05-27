حمدى الفخرانى: على الدولة حرمان مقاطعى الانتخابات من خدماتها

قال حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، إنه يجب على الدولة حرمان المقاطعين للانتخابات الرئاسية من جميع خدماتها، مناشدا المسئولين بتفعيل القانون وتغريم المقاطعين 500 جنيه، متمنياً أن يشارك جميع المصريين فى العملية الانتخابية.

وأضاف الفخرانى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "دريم 2"، أن قرار تفعيل الغرامة على المقاطعين أدى إلى زيادة نسبة المشاركين إلى حد ما، مشيراً إلى أن الانتخابات الماضية، التى فاز بها محمد مرسى كان بها نسبة 30% من الأصوات مزيفة، وكانت تشترى بتوزيع الزيت والسكر.