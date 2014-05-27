مستشار شيخ الأزهر: حسم قلة الأصوات من كثرتها سيظهر فى النهاية

أبدى الدكتور محمود مهنا، مستشار شيخ الأزهر، استغرابه من حالة القلق التى تنتاب الكثير من وسائل الإعلام والتى تفيد بضعف الإقبال على لجان الانتخابات، مؤكدًا أن القرار الحاسم فى تلك القضية هو الأعداد النهائية التى ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات.

وتابع مهنا، فى تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، قائلا: "حسم قلة الأصوات من كثرتها يظهر فى النهاية بعد إعلان اللجنة العليا أرقام المشاركة الحقيقية فى العرس الديمقراطى"، مبديًا تفاؤله بزيادة الإعداد مع انخفاض حدة درجة الحرارة.

واستغرب من القلق من الذى استشرى نتيجة قلة الأعداد والنتيجة الفاصلة فى الأرقام التى سيتم إعلانها فى النهاية.

>