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بالصور.. توافد الناخبين على لجان الاقتراع بالمهندسين

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توافد عدد من الناخبين على صناديق الاقتراع باللجان الفرعية بمدرستى الأوقاف الثانوية بنات والأوقاف الإعدادية بنات بحى المهندسين، مع بدء مغيب شمس اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية.

وحرصت بعض الناخبات على إطلاق الزغاريد مع أنغام أغانى "بشرة خير" و"تسلم الأيادى" عبر سيارتهم الخاصة، إضافة إلى توزيع الحلويات أمام لجنة الأوقاف الثانوية.

كما حرص رجال القوات المسلحة والشرطة القائمين على تأمين اللجان الانتخابية على مساعدة الناخبين فى الوصول إلى لجانهم وتقديم المساعدات لكبار السن.

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