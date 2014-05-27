مصر القوية: نرفض الضغوط التى تمارس على اللجنة العليا للانتخابات والمواطنين

أعرب ممدوح الشايب رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية بحزب مصر القوية عن استنكاره للضغوط التى تمارس على اللجنة العليا للانتخابات والتى تدعو إلى الإخلال بالإجراءات التى سبق وان أعلنتها اللجنة بخصوص تصويت الوافديين او مد فترة التصويت ليوم إضافى داعيا الجميع الى احترام القواعد والقانون.

> كما رفض الشايب دعوات الترهيب التى تقوم بها اجهزة الاعلام نحو المواطنين وإرهابهم بتطبيق غرامة على الذين لم يشاركوا فى العملية الانتخابية ، مؤكدا على ان عدم المشاركه فى الانتخابات هو موقف سياسى مقبول كما هى المشاركة .

> كما دعا الشايب رجال الدين الى التوقف عن إصدار الفتاوى الخاصة بالمشاركة من عدمها مؤكدا ان ذلك امر ليس له علاقه بالدين وان ذلك يدخل فى نطاق الحرية الشخصية للمواطنين.