رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالاسكندرية : لم نخصص لجان للمغتربين‎

نفي المستشار مسعد أبو سعده , رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالإسكندرية تخصيص أى لجان للمغتربين .

وقال سعده في تصريح خاص لوكالة “أونا” إن :”ما يثار حول تخصيص لجنتين في منطقة سموحة للمغتربين , غير صحيح ويهدف إلى أحداث حالة من البلبلة” .

وأكد رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالإسكندرية أن اللجان مفتوحة لتلقي الناخبين بالإسكندرية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم , ولا يوجد أي تجاوزات أو تعطيل لعمل اللجان طوال اليوم.

وكان عدد من المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي , قد تداولوا أخبار تتحدث عن فتح لجنتين للمغتربين بمنطقة سموحة .