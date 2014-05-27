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رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالاسكندرية : لم نخصص لجان للمغتربين‎

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رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالاسكندرية : لم نخصص لجان للمغتربين‎ رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالاسكندرية : لم نخصص لجان للمغتربين‎

نفي المستشار  مسعد أبو سعده , رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالإسكندرية  تخصيص أى لجان للمغتربين .

وقال سعده في تصريح خاص لوكالة “أونا” إن :”ما يثار حول تخصيص لجنتين في منطقة سموحة للمغتربين , غير صحيح ويهدف إلى أحداث حالة من البلبلة” .

وأكد رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالإسكندرية أن اللجان مفتوحة لتلقي الناخبين بالإسكندرية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم , ولا يوجد أي تجاوزات أو تعطيل لعمل اللجان طوال اليوم.

وكان عدد من المواقع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي , قد تداولوا أخبار تتحدث عن فتح لجنتين للمغتربين بمنطقة سموحة .

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